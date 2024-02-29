مقتل إسرائيليين واستشهاد فلسطينيين في هجوم قرب مستعمرة «إيلي» بالضفة الغربية

قُتل إسرائيليان على الأقل، في هجوم نفذه مسلحون فلسطينيون، بالقرب من مستعمرة «إيلي» بالضفة الغربية، حسبما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس.

استشهاد فلسطينيين من بين 3 مهاجمين

واستشهد اثنان من المقاومين الفلسطينيين الثلاثة المسؤولين عن إطلاق النار، وأعلن جيش الاحتلال أن المقاوم الثالث محاصر حالياً من قبل القوات الأمنية، ويختبئ داخل فرع حمص الياهو، دون وجود أي رهائن.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، عن متحدث باسم نجمة داوود الحمراء «خدمة الإسعاف في الأراضي المحتلة»، أنهم تلقوا بلاغا في الساعة 5:08 مساءً في منطقة القدس، حول إصابات ناجمة عن أعيرة نارية على طريق 60 في محطة الوقود بالقرب من مدخل إيلي وقاموا باسعافهم.

إلا انه بعد فترة وجيزة، أفاد المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أن الإسرائيليين الجريحين توفيا متأثرين بإصابتهما، مشيراً إلى أن القتيلين تتراوح أعمارهما بين 17 و30 سنة.

مقتل 4 إسرائيليين في حادث مماثل قبل عام

يذكر أن هذه المحطة شهدت حادثاً مماثلاً العام الماضي حيث قُتل أربعة أشخاص قبل عام، برصاص مقاومين فلسطنيين.

وبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال 582 قتيلًا حتى الأن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.