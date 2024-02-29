مصطفى عمار: «الوطن» لديها تجربة ثرية في مواكبة التطور التكنولوجي

قال مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دوراً كبيراً في مجال الصحافة، لافتاً إلى أن الكاتب الصحفي الراحل أحمد شوقي العطار كتب تقريراً حول هذا الأمر.

الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الصحفي

وأكد عمار أمام ندوة «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الصحفي، ولكن يمكنه أن يدقق الأخبار التي يكتبها الصحفي، وإن كانت حقيقية أم لا.

وأشار إلى تجربة صحيفة «الوطن» في تطوير محتواها التكنولوجي، ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لأهمية منصات «السوشيال ميديا»، التي تجتذب قطاعاً عريضاً من الشباب المصري.

ولفت رئيس التحرير إلى أنه في إطار عمل «الوطن» على مخاطبة الجمهور، أطلقت برامج «بود كاست» تخاطب الشباب، وكذا الفئة الأكبر سناً، من خلال تقديم برامج ذات محتوى متنوع بين الترفيهي والسياسي وبرامج الأطفال وغيرها.

مهنية المحتوى

وأضاف أنه من المهم العمل على الحفاظ على التوازن بين مهنية المحتوى وكذا أن يكون جاذبا لجمهور منصات التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن تنسيقية الشباب والسياسيين تنظم اليوم ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، تناقش خلالها عددا من المحاور التي تدور عن التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وذلك ويشارك فيها عدد من النواب والإعلاميين البارزيين، في حين يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.