«صحة القليوبية»: الميكروويف لا يسبب السرطان وآلية عمله آمنة

أكدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، ضمن حملتها التوعوية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عدم صحة المعلومة المتداولة بأن جهاز الميكروويف يسبب السرطان، موضحة في بيان لها أن الجمعية الأمريكية للأورام قالت إنه عند تسخين الطعام بالميكروويف يتم امتصاص مصدر الإشارة «RF» بواسطة نوع من الأشعة يطلق عليه الموجات الدقيقة، وتعمل على اهتزاز جزئيات المياه في الطعام للحصول على تسخين آمن.

مزايا استخدام الميكروويف

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن استخدام جهاز الميكروويف آمن تماما، حيث يستخدم الجهاز أشعة صحية على الأكل ولا يخرج منه موجات إلا بعد غلقه وتشغيله، وتنتهي بانتهاء تشغيله، ولا يغير من الحالة الكيميائية للطعام، ولا يصدر عن تشغيله أشعة ضارة مثل أشعة جاما أو الأشعة السينية.

أخطار التعامل مع الميكروويف

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الضرر الوحيد الذي يتسبب فيه جهاز الميكروويف لا يكون السرطان، ولكن هو التعرض إلى الحروق نتيجة البخار أو سخونة الأكل، مشيرا لأهمية التعامل مع الجهاز وفق قواعد الاستخدام الآمن لتجنب أي مشكلات، ومنها عدم استخدام أي نوع من البلاستيك حتى لو مقاوم للحرارة، وللاحتياط من الأفضل استخدام أطباق وأدوات للتسخين تكون مخصصة لدخول الميكروويف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعمل الميكروويف مثل المصباح الكهربائي، عندما يتم إيقاف تشغيل المصباح، لا يتبقى أي ضوء، وبالمثل عندما يتم إخراج الطعام من الميكروويف، لا تبقى طاقة الميكروويف في الطعام، مؤكدا ضرورة عدم تصديق أي كلام ومعرفة المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثقة.