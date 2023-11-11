حديثو الولادة تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي.. تعطل الحضانات واختفاء حليب الأطفال

قصف الاحتلال الإسرائيلي يخرج أكثر من نصف مستشفيات غزة عن الخدمة، الأمهات وحديثي الولادة يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكاملة بسبب انقطاع التيار الكهرباء، وخروج أجهزة الأكسجين عن الخدمة، رعاية صحية شبه معدومة، عمليات جراحية بدون تخدير، آلام وصراخ تهز القلوب.

أطفال حديثي الولادة والأمهات يفتقرون للقاحات

الأطفال حديثي الولادة والأمهات يفتقرون إلى اللقاحات، 5500 طفل ولدوا في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي ويحتاجون إلى رعاية طبية ولقاحات، وفقًا لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أم تُدعى نهى الشرباصي، وهى تحكي قصة ولادة رضيعها خلال حرب قوات الاحتلال على قطاع غزة، وأنها حدثت معها مضاعفات آثر الولادة لأنها تعاني من أمراض كثيرة فى الدم.

لا يوجد حفاضات أو حليب للطفل

وأضافت الشرباصي، أن طفلها يحتاج الكثير من اللقاحات، وهي أيضًا بحاجة للقاحات بسبب أمراضها التي تعاني منها، مشيرا إلى أنه لا توجد «حفاضات أو حليب للطفل»، مضيفة: «كنت بحاجة إلى العناية والراحة ليومين في المستشفى ولكن بسبب ضربات الاحتلال لغزة ونقل آلاف من المواطنين واكتظاظهم بالمستشفى لما يتسع المكان.