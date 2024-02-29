ورش للشباب ورسوم وتحريك للأطفال على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ25، مجموعة ورش للشباب بالمجان، تضم ورشة السيناريو يديرها «محمود خليل»، وورشة التكوين في الكادر السينمائي، إخراج وتصوير وديكور المهندس أحمد سعد الدين، وورش الرسوم والتحريك لأطفال الإسماعيلية، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

بدأت الورش صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن تعقد يوميا على مدار انتهاء المهرجان في 5 مارس الجاري.

تحتوي الورش على ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين، ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام.