عقد مقابلات شخصية لمتقدمي الوظائف الهندسية بالبحيرة (صور)

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، الذين اجتازوا الاختبارات التخصصية.

مقابلات شخصية للمتقدمين للالتحاق بالوظائف الهندسية بالبحيرة

أكد السكرتير العام حرص محافظة البحيرة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

وأشار «بدر»، إلى أن ذلك يهدف إلى تطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانيات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة.

يذكر أنه جرى اختيار المتقدمين للمسابقة ممن توافرت فيهم الشروط العامة والخاصة لشغل تلك الوظائف إلكترونياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم.

كما تم تقسيم الاختبارات على فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الاختبارات في أجواء تنافسية.

عقد اختبارات على مدار شهر

يذكر أن المتقدمين للوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة قد شهدوا عدة اختبارات على مدار الشهر الماضي إلكترونيا، وذلك بمكتبة مصر العامة في دمنهور