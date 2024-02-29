رياح ورمال تضرب المحافظات.. و«الأرصاد» تحذر من انخفاض مستوى الرؤية على الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا إذ تشهد رمال ورياح بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار، وذلك في عدد من المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة مائل الحرارة على جنوب سيناء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من رمال ورياح

وحذرت «الأرصاد» من وجود رمال ورياح تؤدي إلى خفض الرؤية الأفقية وذلك في 12 محافظة« القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، المنيا، الفيوم، سوهاج» إذ سجلت أقصى سرعة لحركة الرياح بهم وبلغت 34 كيلو مترا في الساعة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

كما تشهد أيضا محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط» فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متفاوتة على مدار اليوم مع طقس غائم جزئي على أن مشمس في باقي محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة في المحافظات غداً الجمعة

وحول درجات الحرارة في المحافظات غداً الجمعة جاءت كالآتي:-

-القاهرة والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

-السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

-جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

-شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة

-جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة