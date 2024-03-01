طريقة بسيطة لعمل السمن من «وش اللبن» في المنزل (فيديو)

ملعقة واحدة من السمن عنصر أساسي لتحضير أشهى وألذ الأكلات. وخلال أيام شهر رمضان المبارك، تجتهد ربات البيوت في تحضير أشهى الأطباق على مائدة الطعام مع رفع آذان المغرب، والتي لا يمكن تحضيرها إلا باستخدام السمن.

وتلجأ ربات البيوت اللاتي يبحثن عن طرق التدبير والتوفير، لصنع السمن في المنزل بدلًا من شرائه، لضمان جودتها، ومذاقها، فضلًا عن توفير المال.

طريقة بسيطة لعمل السمنة في المنزل

ومع البحث عن طرق صناعة وعمل السمن في المنزل، تقدم «الوطن» طريقة بسيطة لعملها في المنزل، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل السمنة بالكريمة

المكونات:

كريمة لباني.

رشة ملح.

طريقة عمل السمنة بالكريمة:

في البداية، احضري عبوة من الكريمة اللباني، واضربيها جيدًا بالمضرب أو في الخلاط.

ضيفي رشة الملح، ثم اضربي المكونات جيدًا حتى الخلط.

استمري في الخلط بالخلاط، حتى يثقل العجين لعمل السمن.

قلبي السمنة، حتى ما يفصل عنها اللبن تماما.

احفظيها في الثلاجة، عند استخدامها ضعي ملعقة جافة ونظيفة تمامًا.

ضعي ما تبقى من خليط السمن في علبة، واحفظيها في الفريزر.

طريقة عمل السمن بوش اللبن في المنزل

وفي إطار التدبير والتوفير، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة سهلة وبسيطة لعمل بديلًا للسمن، وهو مادة السمن الدهنية المستخدمة في تحضير الأكلات والحلوى، وذلك باستخدام «وش اللبن».

ونصحت الشيف، بضرورة شراء الحليب من مصدر موثوق، ونزع الوش منه «القشدة» بعد الغليان، ثم تجميعها وحفظها في الثلاجة، مع ضرورة الخلط المستمر حتى الحصول على المنتج.

المكونات:

1 كوب قشطة بلدي

1 لتر زيت

طريقة التحضير بوش اللبن:

ضعي وش الحليب (القشطة) في الخلاط ثم ضيفي إليها الزيت تدريجيا.

استمري في الخلط جيدًا.

اخلطي القشطة مع الزيت لمدة ربع ساعة حتى تمام التجانس.

في الخطوة القادمة، ضعي الخليط على نار هادئة حتى الغليان، والتأكد من اختفاء الرغوة البيضاء من على الوجه.

استمري في التقليب حتى يتبخر الماء منه ويصبح الخليط لونه أصفر.

احفظيه في الثلاجة واستخدميه عند الحاجة.