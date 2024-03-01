حيل ذكية لتخزين البصل في الفريزر دون تلف.. استعدي لرمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تسعى الكثير من السيدات لتخزين الأطعمة في الفريزر لتوفير الوقت والجهد خلال الشهر الكريم، ويُعدّ البصل من أهم المكونات في المطبخ العربي، لكن تخزينه في الفريزر قد يُسبب القلق خوفًا من تلفه أو فساده.

لا داعي للقلق! في هذا التقرير، نُقدم لكم أفضل الطرق لتخزين البصل في الفريزر لفترة طويلة دون تلف.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تخزين البصل في الفريزر على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، والتي منها توفير المكونات التالية:

- بصل

- زيت

طريقة التحضير

في البداية يتم فرم البصل في الكبة.

بعد ذلك يضاف الزيت.

يقلب كل الخليط.

تقسيم الخليط على أكياس ويحفظ في الفريزر حتى الاستخدام.

تخزين البصل خارج الفريزر

ويمكن أيضا تخزين البصل خارج الفريزر من خلال الخطوات التالية:

يجب وضع البصل في مكان جيد ومناسب للتهوية.

يمكن أن تصل مدة تخزين البصل لأيام طويلة، إذ يمكن أن تتجاوز 3 أشهر.

يفضل الاحتفاظ بالبصل في كيس ورقي أو من الممكن أن يتم استخدام سلة سلكية.

ويمكن تخزين البصل المقطع بخطوات سهلة وبسيطة، ومنها:

بعد تقطيع البصل لقطع كبيرة قومي بلفه بغلاف بلاستيكي.

ضعي قطع البصل الصغيرة في كيس محكم الغلق.

ضعي البصل المفروم في وعاء آمن للاستخدام.

اكتبي تاريخ تقطيع البصل على الوعاء.

يوضع البصل في الفريزر لمدة 6-8 شهور.

حفظ البصل لفترات طويلة

في البداية يتم تجفيف البصل عن طريق جمعه والاحتفاظ به في مكان جاف ومظلم لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

قم بإزالة القشرة الخارجية الجافة والمتكسرة.

ضع البصل الناشف في عبوات محكمة الإغلاق مثل الأكياس البلاستيكية أو العبوات الزجاجية، لمنع دخول الهواء.

خزن العبوات في مكان جاف وبارد.

افحص البصل المخزن بانتظام للتحقق من عدم وجود أي علامات عفن أو تلف.

من الضروري التخلص من أي بصلة تظهر عليها تلك العلامات فورًا

فوائد تناول البصل

يحتوي البصل على فوائد عديدة عند تناوله وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي منها:

- يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

- يحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات.

- يُقلل من الكوليسترول الضار.

- يحسن من صحة الفم.

- يعزز من الألياف التي تعمل على امتصاص العناصر الغذائية.