سر تخزين الموز في الفريزر.. طازج كأنه قطف من الشجرة

فواكهه عديدة تفضل السيدات تخزينها في رمضان المبارك، الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه استعداد لهذا الشهر الكريم، من ضمنها الموز، ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن بعضهن لا يفضلن تخزينه في الفريزر، خوفًا من أن يتغير لونه وطعمه.

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير خطوات تخزين الموز في الفريزر، دون تغير لونه، على طريقة الشيف شربيني، في برنامجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، والتي جاءت كالتالي:

في البداية يتم تقشير الموز ويُقطع إلى شرائح.

2- يتم رش كمية بسيطة من عصير الليمون عليه.

3 - قسميه داخل أكياس بلاستيكية وضعيه داخل الفريزر.

4- من الأفضل أن يتم تقشير الموز قبل وضعه في الفريزر، لأنه سيكون من الصعب تقشيره عند التجمد.

تخزين الموز لعمل الحلويات

- في البداية يتم تقطيع الموز وهرسه لكي يكون جاهزًا للاستخدام فورًا، ولا يتغير لونه عند تركه بحرارة الغرفة.

- يهرس في الخلاط مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون، لكل ربع كيلو من الموز.

- يعبأ في عبوات أو أكياس محكمة الغلق تمامًا وسحب الهواء منها قدر الإمكان.

- عند الاستعمال يترك خارج الفريزر قليلًا، حتى يطرى ثمّ يستعمل في إعداد الوصفات والمخبوزات.

طريقة عمل كيك بالموز

يستخدم الموز في العديد من الحلويات والعصائر، منها كيك بالموز والتي تتطلب المكونات التالية:

- 2 كوب دقيق

- نصف كوب سمنة

- 1 كوب سكر

- 2 بيضة

- رشة ملح

- 2 ملعقة بيكنج بودر

- فانيليا

- قرفة

- نصف كيلو موز

- نصف كوب لبن

مقادير عمل آيس كريم بالموز

- موز مثلج

- كوب لبن بودرة

- كوب سكر بودرة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- شيكولاتة مبشورة

- فستق