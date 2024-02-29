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دراما المتحدة

الخارجية الأمريكية: نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:22 م | الخميس 29 فبراير 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين، أثناء توزيع مساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت: «عدد كبير جدا من الفلسطينيين سقطوا ضحايا الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة، ويجب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني».

وتابعت: «الفلسطينيون تجمعوا حول شاحنات المساعدات، وسط مجاعة حقيقية، والوضع في قطاع غزة بائس بشكل لا يصدق، ولن ندعم العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، دون تنفيذ خطة لحماية 1.8 مليون فلسطيني».

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بقلم منتصر سليمان