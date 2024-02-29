مسؤولة أممية: يجب اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الحرب في قطاع غزة

طالبت الدكتورة تلالينج موفوكينج، مقررة الأمم المتحدة للحق في الصحة، باتخاذ إجراءات فعلية لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك عبر استمرار العمل المضني للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في أسرع وقت.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس: «من المهم أيضاً أن نضع في الحسبان أن ضحايا كثر وشهود على الدمار والضحايا في قطاع غزة، وهذا أمر سيسجله التاريخ».

الكثير من الشهداء والمصابين بغزة

وتابعت: «في غزة، يوجد الكثير من القتلى والمصابين، لقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي كل مظاهر الحياة بشكل كبير، بسبب الخطوات العنيفة التي اتخذتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهو ما أدى إلى تدهور كبير في الحالة الصحية والخدمات الطبية، والعجز في الوصول إلى الطعام والمياه، ولابد من تناول الأوضاع في قطاع غزة، وما يحدث في غزة لا يمكننا تصديقه في هذا السياق».