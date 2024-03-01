أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية.. تخفيضات كبرى

طرحت المحلات التجارية الكبرى في الإسكندرية أحجام مختلفة من كرتونة رمضان 2024، بالتزامن مع اقتراب بدء الشهر الكريم، حيث تتضمن سلع أساسية بأسعار مخفضة 30% مقارنة بسعر كل منتج في السوق.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أحجام وأسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي للهايبرات الكبرى التي تشرف على خصوماتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

أرخص سعر كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية

تبدأ أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية من 155 جنيها وهي التي تحوي سلع أساسية منخفضة السعر على النحو التالي:

- سكر أبيض.

- أرز مصري 900 جرام.

- ملح طعام 500 جرام.

- زيت خليط 600 سنني.

- سمنة 300 جرام.

- 2 مكرونة 300 جرام.

كرتونة رمضان 2024 متوسطة السعر

ويوجد كرتونة رمضان 2024 متوسطة السعر إذ تبدأ من 175 جنيها وتحوي التالي:

- 2 مكرونة 300 جرام.

- 1 أرز 900 جرام

- 1 زيت خليط 600 مل

- 1 سمنة 300 جرام.

- 1 سكر 900 جرام.

- 1 ملح 500 جرام.

كما تم طرح فئة أكبر من كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية بسعر 200 جنيه، وتحتوي على التالي:

- بلح 400 جرام

- كيس أرز 900 جرام

- ملح طعام 200 جرام

- 2 مكرونة 350 جرام.

- سمن نباتي 350 جرام

- صلصة طماطم 280 جرام

- زيت للطبخ والقلي 680 مللى

كرتونة رمضان 2024 للأسرة في الإسكندرية

كما يوجد ما يسمى باسم «كرتونة الأسرة»، وهي قيمتها 250 جنيها وتحوي التالي

- 1 كيس سكر كيلو.

- 1 كيس أرز مصري كيلو.

- 3 كيس مكرونة 280 جم

- 1 زجاجة زيت 700 مل

- 1 كيس سمن 350 جرام.

- 1 برطمان صلصة 200 جرام.

- 1 شاي 40 جرام.

- 1 كيس ملح 200 جرام.

- 1 كيس فول تدميس 250 جرام.

- 1 كيس عدس أصفر 250 جرام.

- 1 كيس بلح أسواني.