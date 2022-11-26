«الدفاع الروسية»: جون بولتون شارك في إعداد أسلحة بيولوجية للجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مشاركة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكي.

أهداف برنامج تحديث أسلحة الجيش الأمريكي

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف، وفق موقع روسيا اليوم، إن «البرنامج يهدف إلى قيادة وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم»، موضحا أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسًا يسبب مرض كورونا، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.

وأوضح «كيريلوف» أنه تم تمويل الدراسة بأموال حكومية أمريكية، بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية.