أنشطة ثقافية متعددة بمكتبة القاهرة الكبرى في رمضان

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام المكتبة، أنشطة ثقافية متنوعة، لشهر مارس 2024م، بالتزامن مع شهر رمضان المعظم 1445هـ.

وأوضحت المكتبة في بيان، أن الفعاليات تأتي على النحو التالي:

• يوم الأحد 3 مارس 11 صباحا محاضرة ثقافية بعنوان: فى رحاب بلاد الذهب – أسوان عروس الجنوب بمبادرة اعرف بلدك الثقافية، يتحدث فى اللقاء الدكتور سيد مكاوى زكى والأستاذ عبد الله نورالدين.

• الاثنين 4 مارس فى الساعة الخامسة مساء تقيم احتفالية فنية ثقافية للاحتفال بمئوية الموسيقار/ محمد الموجى ضيفة اللقاء الدكتورة غنوة الموجى بأكاديمية الفنون ، بمقر المكتبة بالزمالك.

• الثلاثاء الموافق 5 مارس فى الساعة 11 صباحا جولة سياحية ثقافية لمسجد السلطان حسن بالقاهرة التاريخية ضمن مبادرة اعرف بلدك الثقافية، الجولة بمصاحبة الأستاذ خالد يوسف ممثل العلاقات العامة بالمكتبة.

• يوم الأربعاء الموافق 6 مارس فى الساعة الخامسة مساء بالمكتبة ندوة عن المراة المصرية والذكاء الاصطناعى ..الفرص والتحديات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة ضيفة اللقاء الدكتورة رباب حافظ ، بمقر المكتبة بالزمالك.

• يوم الخميس 7 مارس فى الــ 10 صباحا ندوة: الكواكب والنجوم وعلاقتهم بالأهرامات فى مصر القديمة، ضيفة اللقاء الدكتورة إيناس الشافعي الحاصلة على الدكتوراة فى اللغة الهيروغيلفية والديانة المصرية القديمة.

• السبت 9 مارس فى الساعة 5 مساء ندوة ثقافية لعرض الفيلم التسجيلي الوثائقي جيش الشمس ضيف اللقاء اللواء محمد محمود عمر بمصاحبة مجموعة من قادة وأبطال حرب أكتوبر.

• السبت 16 مارس.. 6 رمضان فى الساعة 8 مساء حفل إفطار جماعي بمصاحبة إنشاد ديني وابتهالات لذوى القدرات الخاصة ضيف اللقاء الكاتب عبد الرحمن مؤمن.

• الاثنين 18 مارس ..8 رمضان فى الساعة 8 مساء ندوة: رمضان شهر الانتصارات ضيف اللقاء اللواء سامى الخولي ودكتور علاء الدرديرى.

حفل إنشاد وغناء صوفي

• الخميس 21 مارس .. 11 رمضان فى الساعة 8 مساء حفل إنشاد وغناء صوفي بعنوان عالم الصوفية الرائع ضيفة اللقاء الأستاذة مروة تليمة وذلك بمقر المكتبة

• السبت 23 مارس.. 13 رمضان فى الساعة 8 مساء افتتاح معرض فني لفنون الخط العربى وفانوس رمضان مع إفطار جماعي لمؤسسة حياة كريمة للفنان حلمى أبو حسين ، الفنان عصام الشحات بحضور إدراة الموهوبين والتعليم الذكي بتعليم القاهرة، وذلك بمقر المكتبة.

• الثلاثاء 26 مارس ..16 رمضان فى الساعة 8 مساء حفل إنشاد ديني للطلاب الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، بحضور مدير عام إدراة الموهوبين والتعليم الذكي الدكتور عزالرجال فاروق، وذلك بمقر المكتبة.

• السبت 30 مارس، 20 رمضان فى الساعة 8 مساء الاحتفال بيوم اليتيم العربي وفقرات فنية وثقافية وحفل إفطار جماعي، ضيوف اللقاء المؤسسة الكشفية من أجل السلام، وذلك بمقر المكتبة بالزمالك.