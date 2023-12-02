مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة حول «المرأة المصرية وقضايا الوطن» الخميس

تنظم مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، ندوة بعنوان «المرأة المصرية وقضايا الوطن»، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام المكتبة، وذلك فى الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل بمقر المكتبة بالزمالك .

محاور ندوة «المرأة المصرية وقضايا الوطن»

وتتحدث فى الندوة الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة وأمين عام المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالسودان سابقا، وأميرة الفاضل مستشار منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة للشراكات والتعاون الدولي، والدكتورة إيمان عبدالله خبيرة الإرشاد الأسرى ورئيس مؤسسة الإيمان للأرشاد النفسي والتدريب والاستشارات، وتدير الندوة الإعلامية الدكتورة نيفين الجندي.

وتناقش الندوة عدة محاور فيما يخص المرأة المصرية وأحداث وقضايا الوطن المهمة، والتي يأتي في مقدمتها التوعية بضرورة المشاركة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عدم الانسياق وراء الإشاعات وتداول المعلومات دون التحقق من صحتها.