«مرمطون في فندق».. رشدي شامي في كواليس مسار إجباري: اشتغلت 32 مهنة قبل الفن

بابتسامة صافية وملامح هادئة، ظهر الفنان رشدي الشامي، في مقطع فيديو عبر ميزة «reel»، نشرتها الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلاله عن شخصية مجدي حشيش التي يشارك بها في مسلسل «مسار إجباري» في السباق الرمضاني هذا العام، إلى جانب الإشارة إلى عمله في مهن عدة بجوار التمثيل، أبرزها «مرمطون في لوكاندا».

مشاركة الفنان رشدي الشامي في مسلسل «مسار إجباري»

وتحدث الفنان رشدي الشامي خلال مقطع الفيديو الذي تمتد مدته لعدة ثوان عن شخصية مجدي حشيش التي يجسدها في مسلسل «مسار إجباري» بطولة كلًا من الفنان أحمد داش وعصام عمر، موضحًا أن شخصيته الحقيقية تختلف عن شخصية مجدي حشيش: «لا مش شبهي خالص».

مرمطون في فندق

وعن النصيحة التي سيقدمها لمجدي حشيش إذا قابله في الواقع، قال الفنان رشدي الشامي: «لو قابلته هقوله اتقي الله»، وعندما سأله المذيع عما إذا كان مارس بعض المهن الأخرى إلى جوار التمثيل، أوضح أنه مارس 32 مهنة مختلفة خلال سنوات عمره السابقة: «أقرب وظيفتين لقلبي هما مدير عام لشركة كبيرة ومرمطون في لوكاندا».

كما وجه المذيع سؤالًا آخر للفنان رشدي الشامي عن اختياره بين عمل مُمل بدخلٍ جيد وعمل مُمتع بدخل قليل، ليرد الأخير أنه بالطبع يُفضل العمل المُمتع.

مسلسل «مسار إجباري»

وتدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة حول شابين في مقتبل العمر عكس بعض في كل شيء، ويكتشفان أنهما إخوة، وهو ما اتضح خلال الإعلان الدعائي للمسلسل «البرومو» الذي نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

أحداث مسلسل «صدفة»

كما يشارك الفنان رشدي الشامي خلال السباق الرمضاني هذا العام أيضًا في مسلسل «صدفة»، الذي تلعب دور البطولة به الفنانة ريهام حجاج، وتدور أحداثه حول مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من المشكلات في حياتها، وتشعر أنها بلا هدف، بحسب ما كشفه البرومو التشويقي للمسلسل، الذي نشرته الشركة المتحدة.