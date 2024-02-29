سلوى محمد علي عن تكريمها في «مهرجان الإسماعيلية»: «فرحانة إني واقفة وسط الكبار»

أعربت الفنانة سلوى محمد علي عن سعادتها بتكريمها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قائلة: «سعيدة للغاية بخبر التكريم خاصة أنه من مهرجان الإسماعيلية للفيلم القصير والفيلم الوثائقي، وهو مهرجان متخصص، وبحترمه».

مهرجان الإسماعيلية الدولي

وأضافت خلال لقائها عبر قناة «الوثائقية»، على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قائلة: «وكمان تصادف التكريم مع اليوبيل الفضي، ودي حاجة فرحتني، وإني واقفة في مهرجان الكبار، كبار الصناعة، وهو المهرجان المنتبه جيدًا للصناع الموجودين خلف الكاميرا».

وتابعت: «فكرة إنك تشتغل في السينما القصيرة مع المخرجين الجدد الشباب بستفيد أكثر، فهم شباب متجدد، ولديهم شغف الشباب، وطاقة رائعة، لأن الأفلام القصيرة بتتعمل بروح الهواية، رغم أنها أفلام احترافية جدًا».

جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول

وتعرض قناة الوثائقية رسالة يوميًا عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصًا على دعم المواهب الشابة.

ويدعم قطاع الإنتاج الوثائقي الفيلم الفائز في المسابقة، من خلال توفير كل الإمكانيات لخروجه إلى النور وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب المبدع ومساندتهم.