رئيس «القومي للسينما»: مهرجان الإسماعيلية عريق وذو طبيعة خاصة

قال الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، إن مهرجان الإسماعيلية مهرجان عريق وذو طبيعة خاصة، لأنه يستهدف أفلامًا ليست لها علاقة بالشكل التجاري، فهي أفلام تسجيلية وروائية قصيرة، لذلك نعتبره مهرجان ذو طبيعة خاصة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «الوثائقية»، على هامش مهرجان الإسماعيلية، قائلًا «المهرجان هذا العام يضم حوالى 121 فيلمًا من 62 دولة، ويضم فعاليات كثيرة جدا بين معارض فوتوغرافية، معرض فوتوغرافيا شادي عبد السلام للمصور محمد بكر، وكل ما هو يستهدف منفذ لعرض الأفلام التسجيلية سواء كانت القناة الوثائقية كقناة عظيمة، أو أى دور عرض يستهدف العرض الوثائقي أو عرض الأفلام الوثائقية الغير هادفة للربح هو شىء عظيم».

وتعرض قناة الوثائقية رسالة يوميًا عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصًا على دعم المواهب الشابة.

ويدعم قطاع الإنتاج الوثائقي الفيلم الفائز في المسابقة، من خلال توفير كل الإمكانيات لخروجه إلى النور وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب المبدع ومساندتهم.