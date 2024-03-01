1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية.. اعرف موعد التقديم

زف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشرى سارة لحملة المؤهلات العليا في المحافظات، وأعلن توافر 1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية تتضمن التربية والتعليم، والأوقاف، والشهر العقاري والتوثيق، ووزارة النقل، إذ بدأ التقديم لهذه الوظائف اليوم الجمعة الموافق 1 مارس ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، موضحةً تفاصيل وكيفية التقديم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل 1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية، وكيفية التقديم للوظائف الحكومية، وآخر موعد للتقديم، فضلًا عن رابط بوابة الوظائف الحكومية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف الأوقاف 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف الأوقاف بالتفصيل، إذ تتضمن توافر 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس في موازنة وزارة الأوقاف 2024، والمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.

ويجرى التقدم لتلك الوظائف من خلال رابط تقديم وظائف الأوقاف 2024 سيكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط «هنا».

وظائف وزارة العدل 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل آخر أخبار مسابقة الشهر العقاري اليوم، إذ تتوافر نحو 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري التوثيق التابعة لوزارة العدل، حيث جاء رابط تقديم وظائف الشهر العقاري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط «هنا».

وتضمنت وظائف وزارة العدل 2024 في مصلحة الشهر العقاري، 250 وظيفة باحث قانون ثالث، بالإضافة إلى 50 مهندس في تخصصات الكهرباء، والمساحة، والمدني، والإتصالات، والإلكترونيات، والحاسبات.

وخصصت وزارة العدل، كافة الخدمات والمعلومات للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الشهر العقاري وذلك عبر بوابة الخدمات الحكومية من خلال الضغط «هنا».

وظائف وزارة النقل 2024

وفيما يخص وظائف وزارة النقل 2024، فإنّ الهيئة العامة للنقل النهري كشفت وجود 28 وظيفة خالية، منهم 24 وظيفة مهندس بناء سفن بالإضافة إلى 4 وظائف أخصائي حاسب آلي.

ويأتي رابط وظائف وزارة النقل 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

آخر موعد للتقديم في وظائف الحكومة

وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ التقديم يبدأ اليوم الجمعة 1 مارس 2024، ويستمر حتى يوم السبت 16 من نفس الشهر، بعدها يتم غلق باب التقديم في كافة الوظائف بالجهات الحكومية الأربعة.