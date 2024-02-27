«الشباب» توفر وظائف خالية في سوق تجاري كبير بالفيوم.. اعرف الشروط والتفاصيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عقد مزيد من بروتوكولات التعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وجميع الفئات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعاونت الوزارة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، للإعلان عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر 2024، بأحد الأسواق التجارية في الفيوم.

فرص العمل والوظائف المطلوبة

وطرحت وزارة الشباب والرياضة العديد من فرص العمل والوظائف في الأسواق التجارية، حيث حددت مواعيد وإجراءات وشروط التقديم في الوظائف، كما يلي.

1. مديرو فروع.

2. بائع أجهزه كهربائية ومنزلية.

3. كاشير.

4. كنترول تسليم أجهزة.

5. مندوب تسليم أجهزة.

6. خدمة عملاء.

7. عمال خدمات.

8. أمن.

9. عمال مخازن.

10. سائقي باصات (يشترط رخصة أولى وثانية).

متطلبات وشروط الوظيفة

• جميع المؤهلات عالٍ / متوسط

• خبرة ودون

• موقف واضح من التجنيد

• التفرغ التام

الحقوق والمميزات

• مرتبات مجزية.

• إجازات سنوية.

• تأمين طبي.

• تأمين اجتماعي.

• فرص ترقية للمتميزين.

ويرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد

https://forms.office.com/r/z3qiu13siS

موعد وعنوان التقديم للوظائف

- العنوان: مركز شباب المحافظة – الفيوم، يوم الخميس 29 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.