وظائف خالية في «القابضة للكهرباء».. اعرف التفاصيل والشروط المطلوبة

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حاجتها لشغل عدد من الوظائف «رئيس قطاعات الشؤون الطبية، ورئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة، ورئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع أسيوط الطبي، ورئيس قطاع الخدمات الطبية لقطاع المنصورة الطبي، ورئيس قطاع الموارد البشرية».

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وحددت شركة الخدمات الطبية الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي.

- على راغبي شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأأمانة الفنية للجنة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والتنظيمية بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد للغرض، مرفقا به «بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك، وألا يكون سبق استبعاده من ذات الوظيفة، واقتراحات لتطوير أداء الوظيفة المتقدم عليها، واجتياز جميع الاختبارات».

بيان مستخرج وظيفي من جهة العمل

وأشارت الشركة إلى أنّ الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة وداخل القطاع الكهرباء والطاقة تكون مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حال الترشيح للتعيين بالشركة، يرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان مستخرج وظيفي من جهة العمل، كما أكدت الشركة أنّها غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وكشفت الشركة عن أنّه سيتم تقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من «أصل - 8 نسخ - صورة شخصية حديثة - نتيجة تحليل مخدرات حديثة من الجهات التي نص عليها القانون رقم 73 لسنة 2016 وموجهه باسم الشركة الخدمات الطبية إلى العمالة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة مستشفى الكهرباء بالماظة خر شارع الثورة بالقاهرة»، موضحة أنّه سيتم إخطار المتقدمين لشغل الوظيفة بموعد إجراء المقابلة.