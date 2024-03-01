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دراما المتحدة

رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل وبقينا اتنين

كتب:

ياسمين محمود
04:10 ص | الجمعة 01 مارس 2024
بوستر المسلسل

بوستر المسلسل

كشفت الصفحة الرسمية لقناة CBC عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الرسمي لمسلسل وبقينا اتنين لشريف منير والمقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية البوستر الدعائي معلقة: البوستر الرسمي لمسلسل وبقينا اتنين بطولة النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف حصريًا على CBC في رمضان.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

ويضم مسلسل وبقينا اتنين عدد من نجوم الفن أبرزهم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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