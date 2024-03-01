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دراما المتحدة

عمرو دياب يحيي مباراة نهائي كأس مصر والزمالك

كتب:

ياسمين محمود
04:09 ص | الجمعة 01 مارس 2024
عمرو دياب

عمرو دياب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن المفاجأة الفنية في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال «شبانة»، في برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر فضائية etc، إن النجم عمرو دياب سيحيي حفل نهائي كأس مصر، بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل 2024 الموافق الجمعة على ستاد الأول بارك، معقل فريق النصر السعودي.

حفل عمرو دياب في الجونة

ويستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 10 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وطرح دياب منذ أيام البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

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