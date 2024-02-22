وفاء عماد: غنيت مع عمرو دياب في مسابقة لإحدى الشركات

كشفت المطربة وفاء عماد، عن غناءها مع الفنان عمرو دياب، موضحًا أنها كانت مسابقة في إحدى الشركات وتقدمت لها، مشددة على أن من يفوز في هذه المسابقة يغني مع الهضبة على خشبة المسرح.

وفاء عماد تغني مع عمرو دياب

وأوضحت المطربة وفاء عماد، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، أنها غنت فيها مع عمرو دياب وصوتها أبهر الهضبة.

رسالة شكر لنصر محروس

ووجهت رسالة شكر للفنان نصر محروس، قائلة: «بالنسبالي مش منتج وشركة هو أبويا.. بعتبرها مثل والدي، بقوله شكرًا على مجهود وتعبك وإن شاء مع بعض في تقدم ونجاح كبير».

ونوهت بأن محروس كان يعرفها منذ غنائها «جرح تاني» مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها في وقت سابق، موضحة أنه دائمًا ما يطمئن على أسرتها بشكل مستمر، ولم يتم التعاقد بينهما في عقد عمل إلا منذ فترة قصيرة جدًا.