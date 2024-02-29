أسعار المعادن اليوم الخميس 29 فبراير 2024.. تراجع في أوقية الذهب

تراجعت أسعار بعض المعادن خلال الأيام القليلة الماضية، وشهدت حالة من الاستقرار اليوم الخميس 29ـ2ـ2024، عقب الإعلان عن مشروه تطوير «رأس الحكمة» التي أثرت بشكل إيجابي على الأسواق، وبلغ متوسط سعر أوقية الذهب نحو 2034 دولارا، بينما وصل متوسط سعر أوقية الفضة إلى 22.52 دولار، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أسعار المعادن اليوم، بعد هبوط الدولار.

أسعار الذهب

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3417 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2990 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2563 للشراء.

أسعار الفضة

بلغ سعر الفضة النقية عيار 999 نحو 39.81 جنيها، 0.72 دولار

بلغ سعر الفضة عيار 958 نحو 38.19 جنيه، 0.69 دولار

بلغ سعر الفضة عيار 925 نحو 36.88 جنيه، 0.66 دولار.

بلغ سعر الفضة عيار 900 نحو 35.88 جنيه، 0.65 دولار

بلغ سعر الفضة عيار 800 نحو 31.89 جنيه، 0.57 دولار.

سعر النحاس

سجل سعر طن النحاس اليوم نحو 8445.95 دولار، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الخام

سجل سعر الطن المتري من الحديد الخام اليوم، نحو 125.84 دولار، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد التسليح

سجل سعر حديد التسليح اليوم، نحو 546.15 دولار، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر البليت

سجل سعر البليت اليوم، نحو 520 دولارا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.