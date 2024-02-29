تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف جرام 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات المسائية تراجع أسعار الذهب، اليوم، في مصر، إذ سجل نحو 2970 جنيهًا بالنسبة لسعر جرام الذهب جرام 21 الأوسع انتشارًا، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات 2990 جنيهًا.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 في مصر خاصة جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة في الصاغة ويضاف إليها سعر المصنعية والضريبة وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية 3394 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية ما يوضح تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الجرام عيار 21

كما تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالنسبة للذهب عيار 21 بعد التراجع الكبير الذي أعقب انهيار الدولار في السوق الموازية، 2970 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2542 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 1985 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم عقب انخفاضه أمس بـ23 ألفا و760 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.