لو أنت أرمل.. إزاي تفاتح أولادك بنيتك في الجواز من وحي إمبراطورية ميم؟

منافسة قوية يخوضها مسلسل إمبراطورية ميم في السباق الرمضاني المقبل، الذي يدور في إطار اجتماعي خفيف حول رجل أرمل يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة جعلته يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.

كيف تُقنع أبنائك بفكرة الزواج؟

المشاعر المتضاربة، يمّر بها كثير من الرجال الأرامل بعد وفاة أزواجهم، إذ يقعوا في حيرة كبيرة، وتدور في رأسهم تساؤلات عدة حول مستقبل أبنائهم وأهمية وجود امرأة في حياتهم، حتى يقرر كثير منهم الزواج، ويصبح التساؤل هُنا كيف يُفاتح أبنائه ويُقنعهم بأمر زواجه؟

هناك عدة خطوات، ينبغي على الأب الأرمل اتباعها مع أبنائه، لإقناعهم بفكرة الزواج بعد وفاة والدتهم، بحسب ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائية الصحة النفسية، لـ«الوطن»، يأتي أولها في التمهيد المسبق، إذ يجب على الأب أن يحاور أبنائه بشكل غير مباشر بأهمية وجود امرأة في المنزل تتولى أمور حياتهم: «لا بد أن يتحلى الأب بالذكاء العاطفي عند القيام بتلك الخطوة من خلال محاورة كل ابن من أبنائه بالطريقة التي تُناسب سنه وطبيعة شخصيته».

وتأتي الخطوة الثانية في تعويد الأبناء على تحمل مسؤولية أنفسهم من خلال إعداد الطعام والاعتناء بملابسهم وغيرها من الشؤون المنزلية والجمالية التي تتفرد بها المرأة على أكمل وجه، ما يُشعرهم بأهمية وجود امرأة في حياتهم تهتم بتدبير شؤونهم الصغيرة، وتعطيهم ما يفتقدونه من مشاعر الأمان النفسي والعاطفي.

الحوار المباشر مع الأبناء

تتطلب الخطوة الثالثة، بدء الأب الحوار المباشر مع أبنائه بنيته في الزواج، وتعريفهم على المرأة التي ينوي الزواج منها، لمحاولة تقريب المسافات بينهم، وينبغي على الأب في تلك المرحلة أن يُعدل الأفكار الخاطئة المتداولة حول زوجة الأب وقسوتها، من خلال تأكيده لهم على حرصه اختيار زوجة صالحة ترعاهم وتهتم بشؤون حياتهم: «لا بد أن يتحلى الأب بالصبر والحكمة حتى يتقبل أبنائه فكرة دخول امرأة جديدة لحياتهم، ويمكنه الاستعانة بشخص مُقرب من أبنائه لإقناعهم كالخالة أو الجدة».

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.