من وحي مسلسل إمبراطورية ميم.. كيف تتعامل مع طفلك المشاغب في وقت قصير؟

خطف برمو مسلسل «إمبراطورية ميم» قلوب المتابعين بعد عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «مختار أبو المجد»، وهو أب لديه 6 أبناء، بعد وفاة زوجته يتولى رعايتهم ومسؤوليتهم، والبعض منهم يمتلك صفات الشخص المشاغب.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير نصائح للتعامل مع الشخص والطفل المشاغب من وحي المسلسل والتي جاءت منها وضع حدود له، حيث من الضروي على الآباء والأمهات أن يضعوا حدودا للطفل في التعامل داخل وخارج المنزل من أجل السيطرة عليه بطريقة إيجابية، حتى يستطيع إدراكها جيدًا، ويبدأ في التأقلم معها وفقا لما ذكره موقع parenting العالمي.

نصائح للتعامل مع الطفل المشاغب

جاءت من ضمن النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع الطفل المشاغب هى «منحه القليل الاستقلالية»، حيث من الضروري منح الطفل القليل من الاستقلالية من حيث اختيار ملابسه الخاصة أو تقرير كيف يرغب في تناول الطعام أو الشراب، وذلك حتى لا يتعرض للشعور بالضغط النفسي.

لم تقتصر النصائح التي يجب اتباعها مع الطفل المشاغب عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمنها يجب على الأم أن تمدح دائماً التصرف بهدوء وبعقلانية مع الآخرين، حتى تتمكن من تشجيع الطفل على القيام بهذا السلوك، كما أنها يفضل أن تتحلى بالصبر عند التعامل معه لأنه يحتاج لوقت طويل من أجل التعود على التصرف بهدوء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.