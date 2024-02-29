من وحي مسلسل إمبراطورية ميم.. كيف تتجنب تمرد أبنائك عليك قبل حدوثه؟

تمرد الابناء على أبيهم، وربما محاولات للشعور بالاستقلال، أمور يواجهها «مختار أبو المجد» الذي يجسده الفنان خالد النبوي، مع أبنائه الـ6 في مراحل عمرية مختلفة، وبعد وفاة زوجته، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

محاولات من الأبناء للتمرد والاستقلال داخل المنزل، ربما تكون أمرا مشروعًا، وربما تسبب مشكلات عِدة، قد يقع فيها الآباء مع الأبناء حال عدم قدرتهم على السيطرة.

ومع عروض البرومو التشويقي للعمل الأسر الاجتماعي، إمبراطورية ميم، آثار السؤال المعتاد «كيف تتجنب تمرد أبنائك عليك قبل حدوثه؟».

كيف تتجنب تمرد أبنائك عليك قبل حدوثه؟

وفقًا لما ذكرته، الدكتورة لوسي كلوفر، أستاذة الإرشاد الاجتماعي للأطفال والأسرة بجامعة أكسفورد، من خلال «اليونسيف»، وما اتفقت عليه الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الصحة النفسية، لـ«الوطن»، فإن علاقة الصداقة الوطيدة بين الآباء وأبنائهم تمنع حدوث التمرد، فيما بعد.

وأكد الاستشاريون أن التعامل مع الأولاد البالغين، لا يختلف كحال التعامل مع الأطفال الصغار، فالمراهقون أيضاً لا بد من حصولهم على الثناء ويرغبون في أن تكون لهم حظوة عند أهاليهم، لذا على الآباء من البداية قضاء وقت منفرد معهم، بل مشاركة اهتماماتهم من الهوايات، والدراسات، والحديث عن الأحلام والطموحات، حتى وإن لم يطلب الأبناء هذا فهم بحاجة إليه.

ووفقًا لـ«يونيسيف» فإن هذه الطريقة هي طريقة ناجحة لبناء علاقة وطيدة مع الأبناء، ولم يتوقف الأمر هنا، بل يفضل أن يطلب الأهالي مساعدتهم في وضع بعض القواعد والاتفاق معهم على ما هو مطلوب منهم، والتوصل معهم لما هو مسموح أو ممنوع، بل ومشاركتهم من البداية في تحديد عواقب السلوكيات المرفوضة، وإشراكهم في العملية، فكل هذه الأمور تساعدهم قبل دخولهم في طور الاستقلال بذاتهم.

مسلسل إمبراطورية ميم

ومسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، وإنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.