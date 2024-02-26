إيمان عز الدين: قصة مسلسل إمبراطورية ميم تشبه موقفا تعرضت له في حياتي

سلَّط برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، على مسلسلات رمضان 2024.

منى عبد الغني: متشوقة لمشاهدة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

قالت الإعلامية منى عبدالغني إن الإعلانات الخاصة في مسلسلات رمضان 2024 توضح بعض الملامح عن كل شخصية من الشخصيات، مردفة: «متشوقة لمشاهدة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، والفنان خالد النبوي سيتألق فيه».

البسطاء يقولون «الست هي نجفة البيت»

من جانبها، علقت الإعلامية إيمان عز الدين، على قصة مسلسل «إمبراطورية ميم»، خاصة أنها تشبه موقفا تعرضت له في حياتها، قائلة إن حكاية وفاة الأم صعبة، ويقال للأولاد «اللي من غير أم حاله يغم»، كما أن البسطاء يقولون أيضا «الست هي نجفة البيت»، مردفة: «رأيت الحيرة الشديدة وحالة التوتر وعدم التوازن التي كانت في أبويا الله يرحمه عندما توفيت أمي من حوالي 30 عاما، فلم يكن يعرف ماذا سيفعل».

وتابعت: «والدتي تركت لوالدي 3 أولاد ولم يعرف ماذا سيفعل، ولديه شغل، ولا يعرف كيف سيوازن ذلك، أنا شاهدت هذه الحيرة الشديدة التي كانت في والدي، لدرجة أنه أخذ قرار في لحظة من اللحظات بترك عمله».