3 نجمات عرضن الزواج على شركائهن.. جميعها انتهت بالطلاق

على الرغم من أن المعتاد في الزواج هو محاولة الرجال اكتساب قلوب النساء، ومن ثم التقدم لخطبتهن، إلا أن بعض الفنانات خرجن عن المألوف وعرضن الزواج على الرجال اللاتي يرغبن في العيش معهن، ووفقًا لما ورد عن تصريحات الفنانات في البرامج التليفزيونية المختلفة، نوضح بعض الفنانات اللاتي طلبن أيدي أزواجهن.

شيرين عبد الوهاب

صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية، أنها تعجلت في التعبير عن مشاعرها للفنان حسام حبيب، إذ لم تره إلا حبيبا لها وليس صديقا كما يعاملها، فطلبت يده للزواج أثناء موعد على العشاء جمعهما «في يوم عزمني على العشا وشوفته في اليوم ده حبيبي وقولتله هو إحنا ينفع نتجوز، قالي عارفة إنتي لو كنتي صبرتي عليا شوية كنت أنا اللي قولتها»، وتم الانفصال بينهما بعد الكثير من الأزمات، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

ياسمين رئيس

أوضحت الفنانة ياسمين رئيس عبر برنامج معكم لـ منى الشاذلي، أنها من بادرت بعرض الزواج على المخرج هادي الباجوري، بعد صداقة دامت بينهما لمدة خمس سنوات، ومن ثم صرحت بحبها له «أول ما شوفته أعجبت بيه وقلبي دق له وبعد خمس سنين قولتله إني بحبه وهتجوزه»، وانفصلت ياسمين رئيس عن زوجها في 2022.

أصالة

روت الفنانة أصالة تفاصيل زواجها من المخرج طارق العريان ببرنامج تليفزيوني، مؤكدة أنها أظهرت مشاعر الحب لطارق في البداية بعد علاقة صداقة دامت بينهما لسنوات عديدة، موضحة أنهما لا يتذكران كيف بدأت علاقة حبهما، مشيرة إلى أنها عرضت الزواج عليه أثناء سهرة عشاء بينهما، وانتهت علاقة الحب القوية بين الطرفين عام 2020.