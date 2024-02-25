انطلقت إشارة البدء لإعلان الخريطة النهائية لمسلسلات الموسم الرمضاني المقبل، والتي تشهد تنوع كبيرا في الأعمال الدرامية ما بين الكوميدي والأكشن والإثارة والوطني، في تنوع كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتظر الجمهور متابعة مسلسلاتهم المفضلة خلال الماراثون الرمضاني، ونكشف في التقرير التالي عن خريطة مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشة قناة dmc.

مسلسل الحشاشين عبر شاشة dmc

وأعلنت قناة dmc عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال منشور عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويقوم الفنان كريم عبدالعزيز بدور حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، والذي ينتمي لحقبة تاريخية مهمة في القرن الـ11 وتأسيس الجماعة وعمليات الاغتيالات التي شهدتها تلك الفترة، والتي استمرت لنحو قرنين من الزمان.

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب، إسلام جمال، نيقولا معوض، وعدد كبير من الفنانين من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.

مسلسل إمبراطورية ميم عبر شاشة dmc

كما تعرض شاشة dmc، مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي في الموسم الرمضاني 2024، حسبما أعلنت من خلال منشور رسمي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويجسد الفنان خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، وهو أب ولديه 6 أبناء ويتناول المسلسل علاقته بأبنائه الذين يتمردون عليه ويقيمون انتخابات لاختيار من يحكمهم من جديد، ويتناول المسلسل القصة الأصلية لرواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، وآخرين من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل فراولة عبر شاشة dmc

وينطلق عرض مسلسل فراولة على شاشة قناة DMC في الموسم الرمضاني المقبل، والذي تجسد خلاله الفنانة نيللي كريم شخصية فراولة وهي ابنة حارس عقار وتعيش في طبقة اجتماعية فقيرة، وفجأة تنقلب حياتها وتصبح من الأغنياء.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر، دنيا سامي، لبنى ونس، وآخرين من اخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل عتبات البهجة عبر شاشة dmc

كما أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني، على شاشتها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويقدم الفنان يحيى الفخراني خلال المسلسل شخصية بهجت الأنصاري، وهو يوتيوبر يقدم برنامج عبر موقع يوتيوب بعنوان عتبات البهجة، ويقدم من خلالها وصفة سحرية للسعادة والحياة بطريقة إيجابية.

مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني، وفاء صادق، صلاح عبدالله، خالد شباط، هنادي مهنا، جومانا مراد، ليلي عزالعرب، عنبة، وآخرين من إخراج مجدي أبو عميرة رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل.

مسلسل بدون سابق إنذار عبر شاشة dmc

كما يتم عرض مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد عبر شاشة قناة DMC، في الماراثون الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول علاقة آسر ياسين وزوجته عائشة بن أحمد، واللذان يكتشفان عن طريق الصدفة إصابة ابنهما الوحيد بمرض السرطان، ويتوجب عليهما إجراء عمليات جراحية لتبدأ رحلة معاناتهم وتنفجر عدة مشكلات قد تؤثر على علاقتهما وهو ما تكشف عنه الأحداث.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، وآخرين من اخراج هاني خليفة وتأليف ألمي كفارنة.

مسلسل بابا جه عبر شاشة dmc

وكشفت قناة dmc عن عرض مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، عبر شاشتها في الموسم الرمضاني 2024، لتنضم لقائمة الأعمال الدرامية المعروضة.

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول شخصية هشام وهو رجل أربعيني ويعمل كمدير فندق والتي يجسدها الفنان أكرم حسني، ولكنه يتعرض للعديد من المشكلات في عمله بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعيتها ويضطر للبحث عن عمل جديد.

المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، سماء إبراهيم، محمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

مسلسل يحيى وكنوز عبر شاشة dmc

كما ينطلق عرض مسلسل الأطفال يحيى وكنوز عبر شاشة قناة dmc، والذي يتنظر عرضه عدد كبير من الأطفال والكبار كل عام، فهو أول مسلسل للأطفال مترجم بلغة الإشارة، ويأتي هذا العام بمغامرات جديدة في موسمه الثالث، ويتناول التاريخ الفرعوني لمصر بطريقة مٌبسطة.

مسلسل يحيى وكنوز يقدم بطولته من خلال الأصوات كل من خالد سليم، إسلام جمال، محمد ثروت، أحمد العوضي، أحمد السقا، أحمد صلاح حسني، وآخرين.