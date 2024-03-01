أزهري يوضح حكم من فوت صلاة الجمعة بسبب العمل

يوم الجمعة واحد من الأيام المباركة التي يحرص خلالها العباد على الاجتهاد في العبادة، واتباع سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، لهذا اليوم والإكثار من الدعاء وغيره، فهو بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، وتعتبر صلاة الجمعة واحدة من أبرز وأهم العبادات خلال هذا اليوم، والبعض يفوت أداءها بسبب العمل ويتساءل عن حكم ذلك في الإسلام.

أعذار تفويت صلاة الجمعة

وفي هذا الإطار، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ صلاة الجمعة فرض عين في الكتاب والسنة والإجماع، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك جمعة بغير عذرٍ فقد أسود ثلث قلبه، ومن ترك جمعتان فاسودّ ثلثي قلبه، ومن ترك 3 اسودّ قلبه كله، ومن اسود قلبه كله فالنار أولى به».

وأوضح أن ترك الصلاة لا بد أن يكون لعذر قهري، حينها لا يكون هنا حرج على المسلم، منها:

- المطر الشديد.

- الوحل الشديد.

- الظلمة.

- المرض.

ترك صلاة الجمعة بسبب العمل

وعن ترك الصلاة بسبب العمل، قال الاطرش: «إنه لو كان العمل يحتاج وجود العامل أثناء وقت الصلاة يكون ذلك عذرًا، وحينها يجوز له تفويت الصلاة»، مؤكدا أهمية أن يحرص العبد على عدم ترك صلاة الجمعة وتفويتها، وكذا الصلوات الأخرى، فالصلاة عماد الدين، وهي أول ما يُسأل عنه الإنسان في قبره، إذا صلحت صلحت سائر أعماله، ولابد على العاملين الحرص على الموازنة بين أداء الصلوات كاملة وأداء مهام العمل.