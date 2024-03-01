موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف التوقيتات وفق كل مدينة

يختلف موعد صلاة الجمعة وفق كل مدينة ومحافظة، طبقا لما كشفته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لذا تحرص الهيئة على نشر مواقيت الصلاة بشكل يومي لإرشاد الناس من أجل أداء الصلاة في أوقاتها المحددة.

وفي السطور التالية نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات لمن يريد الاستماع لخطبة الجمعة والحضور إلى المساجد بوقت كافٍ.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 1 مارس كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:07 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:13 مساء.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:06 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:06 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:23 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 12:11 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:05 مساءً.