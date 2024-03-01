بدء صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة 15%

ينتظر ما يقارب الـ11 مليون شخص من أصحاب المعاشات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بعدما تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15%، في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين، ولتخفيف العبئ المالي عنهم.

وحرصت الحكومة على تبكير صرف هذه الزيادة في معاشات شهر مارس في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر المصرية، ولهذا تم تبكير صرف المعاشات.

صرف زيادة معاشات شهر مارس 2024

وفي محافظة القليوبية، تم إعلان فتح مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت مارس 2024 لصرف المعاشات بالزيادة 15% حيث تزامن صرف المعاشات مع الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه من المقرر فتح 149 مكتبا للعمل الجمعة والسبت الأول والثاني من مارس 2024، لصرف المعاشات بالزيادة التي تصل إلى 15% تيسيرا على المواطنين ولسرعة صرف المعاشات، بجانب إتاحة الصرف من منتصف ليلة الجمعة على ماكينات الصرف الآلي atm لأصحاب المعاشات.

دعم الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15%، حيث جرى تقديم موعد صرفها بمدة تبلغ 4 أشهر، حيث تبدأ الزيادة في صرفها اعتبارا من معاش شهر مارس بدلاً من يوليو، كما سيتم حساب قيمة المعاش عقب الزيادة بتطبيق النسبة المئوية 15% ضمن قيمة المعاش الشهري الأصلي، ومن ثم سيتم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلية، حيث سيتم صرف المعاش بعد الزيادة بنسبة 15% اعتبارًا من هذا الشهر، لهدف تحسين أوضاع المعاشات وتوفير دعم مالي إضافي لأصحاب المعاشات.