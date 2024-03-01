3 أبطال يتنافسون على عرش الأكشن خلال رمضان.. أبرزهم العوضي في حق عرب

صراعات وأحداث زاخرة بالأكشن والتشويق، تناولها البرومو الرسمي لـ3 مسلسلات درامية، تنافس في السباق الرمضاني المقبل، ونالت انبهار قطاع كبير من الجمهور، ممن أبدوا إعجابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تحمسهم لمتابعة هذا النوع من المسلسلات، التي تحمل طابع الأكشن والإثارة.

مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي تشويقي حول شاب صعيدي يجسده الفنان حسن الرداد، تمتلئ حياته بالصراعات والأكشن بعد انتقاله مع أسرته للعمل في القاهرة، لتتصاعد الأحداث من خلال تعقب مجموعة أشخاص له يريدون الثأر منه.

يتكون مسلسل محارب من 30 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من أهم نجوم التمثيل في مصر، مثل: نرمين الفقي، أحمد زاهر، سلوى عثمان، تامر عبدالمنعم، ماجد المصري، محمود يس جونيور، ملك أحمد زاهر، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل حق عرب

يتناول مسلسل حق عرب حياة البطل عرب السويركي، الذي يعمل في مصنع أخشاب، ويتم اتهامه في قضية قتل تدفعه للهرب محاولًا إثبات براءته، ما يجعل الأحداث تتصاعد في إطار الدراما الشعبية الممزوجة بالصراعات والأكشن والحكايات الإنسانية.

المسلسل بطول الفنان أحمد العوضي، ويشاركه كوكبة من الفنانين، منهم: وليد فواز ورياض الخولي ووفاء عامر وأحمد صيام وسلوى عثمان ودنيا المصري وكارولين عزمي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل المعلم

يواجه بطل مسلسل المعلم، الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، عديد من الصراعات والمنافسات داخل سوق السمك من خلال عمله تاجر سمك يسعى لتوسيع تجارته، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بالأكشن حتى يستطيع السيطرة على السوق.

ويشارك في العمل كل من: أحمد بدير وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، والمسلسل تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.