«أجدع صاحب تلاقيه».. رسالة مصطفى شعبان من كواليس مسلسل المعلم

صراعات وتحديات كثيرة، يعيشها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، إذ يُجسد دور المعلم شداد، أحد تجار السمك، ووفق البرومو الرسمي للمسلسل الذي عُرض على منصة «watch it»، وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعيش حالة صراع غير مسبوق يهدد حياته وأسرته.

رسالة مصطفى شعبان

رواج كبير حققه برومو مسلسل المعلم، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل «فيسبوك»، يخاطب جمهوره ومتابعيه، الذين ينتظرون عرض أولى حلقات مسلسل المعلم، ويوجه لهم رسالة توضح شخصيته في المسلسل.

«عايز أقولك اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه.. وأصعب عدو تعاديه» كلمات أطل بها مصطفى شعبان على جمهوره، عبر فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، وهو في ثوب شخصية المعلم شداد، تاجر السمك الشهير، الذي يعيش أحداثا وصراعات كثيرة، طوال أحداث المسلسل.

تفاعل الجمهور مع مسلسل المعلم

تفاعل جمهور مصطفى شعبان، مع مقطع الفيديو المتداول، مشيدًا بالتشويق والإثارة التي أحدثها البرومو الرسمي للمسلسل، وعن قوة تمثيل البطل، إذ جاء من بين التعليقات: «ربنا يوفقك إن شاء الله.. تسعدنا دائما بأعمالك الجميلة»، «أجدع معلم ربنا يوفقك ويحفظك بالنجاح إن شاء الله»، «مصطفى شعبان صاحب صاحبه والرجولة كلها»، «مصطفى شعبان أنت العشق».

وظهر شعبان، خلال البرومو المعروض، ساخرًا من أحد التجار وهو بمثابة عدو له بقوله: «أنا نصحتك وأنت براحتك»، ويتفاعل الطفل الصغير جان رامز معه ويجسد دور ابنه في المسلسل، بترديد نفس المقولة بطريقة غنائية والرقص بصحبة مصطفى شعبان.