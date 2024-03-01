انطلاق فعاليات «الإسماعيلية للأفلام القصيرة» بمشاركة 120 عملا من 60 دولة

قال عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إنَّ دورة اليوبيل الفضي انطلقت بمشاركة 120 فيلما عالميا من 60 دولة، كما تم تنظيم احتفالية خاصة برائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني بمناسبة مئويته.

وأضاف «زكريا» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يتزامن مع مرور 30 عاما على أول دورة للمهرجان، وهذه الدورة هي الـ25 ليتم الاحتفال باليوبيل الفضي.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام هو إبداع للسينما التسجيلية

وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية إلى أنه من الطبيعي أن يتم تنظيم احتفالية تناسب هذا التاريخ الطويل للدورة، ليتم تنظيم عدة برامج ومسابقات رسمية بجانب البرامج الأساسية للمهرجان، كما تم تنظيم برنامج خاص بهذه الدورة أُطلق عليه البرنامج الفضي به حوالي 20 فيلما.

وأضاف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام هو إبداع السينما التسجيلية والقصيرة، بما يضمن له مساحة خاصة بين المهرجانات المصرية والعربية والعالمية لتقديمه سينما مختلفة.