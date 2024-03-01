سعر الريال السعودي يهبط تحت 12 جنيهًا في السوق السوداء.. ماذا حدث؟

تراجع سعر الريال السعودي في السوق السوداء تحت 12 جنيهًا، وفق آخر تحديث في المنصات الخاصة بنشر أسعار السوق الموازية، إذ انخفض 7 جنيهات منذ الانهيار الكبير الذي حدث بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وسجل نحو 11جنيهًا و90 قرشًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل 10 أيام حوالي 19 جنيهًا.

انهيار الريال في السوق السوداء

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي أن التراجع الكبير في سعر الريال السعودي يعود إلى طبيعة الأسواق السوداء التي انهارت نتيجة للمضاربات الوهمية التي كانت تحدث في عمليات التسعير. وأشار إلى أن هذا التراجع قد يزيد كلما زاد تدفق العملة الصعبة على الاقتصاد المصري نتيجة زيادة الاستثمارات.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء في البنك المركزي، وذلك وفقًا للمنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-3-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم ، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.