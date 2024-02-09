سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الجمعة 9-2-2024، وسجل أعلى سعر للشراء مبلغ 38.66 جنيه، أما سعر الأقل بيعًا فوصل لـ 39.99 جنيه.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة وفق آخر تحديث للبنوك عبر الإنترنت، والتي جاءت كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري إلى 38.85 جنيه للشراء و39.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري 38.66 جنيه شراءً و38.99 جنيه بيعًا.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 39.01 جنيه للشراء أما سعر البيع 39.32 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 39.11 جنيه بيعًا و38.84 جنيه شراءً.