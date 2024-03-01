9 نصائح تجعل منزلك أكثر نظافة وترتيبا في أقل وقت ممكن

نظافة المنزل من الأسياسيات التي تهتم بها كل سيدة، ومن الأشياء التي تقوم بها بشكل يومي بروتين ثابت، يستهلك من وقتها وصحتها الكثير من الوقت، خلال الترتيب والتنظيف سوا كان تنظيفا يوميا أو عميقا، بجانب الساعات التي تقضيها داخل المطبخ لتحضير الطعام، والاهتمام بالأولاد والمهام الأخرى وعملها، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» حيل تجعل المنزل أكثر نظافة وترييب طوال الوقت، بحسب موقع architectural digest.

الترتيب الدائم يوفر المجهود

1- الترتيب الدائم يسهل مهام تنظيف المنزل في وقت طويل، كما أنه يختصر المجهود على ربات البيوت، لذا يمكنك تخصيص وقت بشكل يومي لكل غرفة، واهتمي بتفاصيلها الظاهرة والخزائن وتنظيف الأتربة منها.

2- يعد الاستيقاظ مبكرًا في الصباح سبب في إنجاز المهام المنزلية بشكل أسرع، ويمكن لربة المنزل قضاء مهام أكثر في وقت أقل طوال اليوم، واستغلال الوقت بشكل أفضل، كما أن يكون لديها طاقة أكبر، ويمكنها العثور على وقت خاص لها.

3- الترتيب خطوة خطوة يوميًا بتحديد المهام اليومية، يجعل الأداء أسرع خلال ترتيب المنزل، منعًا للوقوع في حيرة البدء أو الانتهاء من أي شيء يوميًا، وتضيع الوقت.

اجعلى التنظيف نشاط عائلي

4- تعليم الأم لجميع أفراد الأسرة لترتيب المنزل، ومشاركتهم في ذلك يوميًا، وذلك يخفف من أعباء التظيف على ربة المنزل حتى لو كان المقابل هو تنظيف غرفهم الخاصة.

تقسيم المنزل للتنظيف

5- قومي بكل سهولة بتقسيم المهام المنزلية المراد تنظيفها، في شكل مهام أولية وثانوية، وبعدها ابدأي بالأولية واجعلها خطوة كل يوم مثل تهوية المنزل تلميع الأسطح وتنظيف الغبار وترتيب لعب الأطفال وتنظيف المطبع، وغسل الملابس، ومهام أخرى قومي بها كل أسبوع أو كل شهر، ومنها تنظيف الشبابيك والأبواب الخشبية وتنظيف الدوالايب والثلاجة.

6- من الحيل التي تجعلك توفري في الوقت خلال ترتيب المنزل والتنظيف، هي عدم متابعة التليفزيون أو الإنترنت، حتى لا تتشتي خلال تنظيف المنزل وتنهي المهمة دون تعب وفي أسرع وقت.

7- نظفي الغبار والأتربة من المنزل خاصةً خلال أوقات الرياج وشدة الهواء بشكل فوري من على الستائر والأرض لعدم انتقالها لباقي الآثاث، واستخدام المكنسة الكهربائية لتوفير الوقت والمجهود.