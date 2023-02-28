أسعار كل ما تحتاجه ربة المنزل من معارض أهلا رمضان.. لحوم وسلع ودواجن

تواصل معارض أهلا رمضان 2023 بيع جميع احتياجات المنزل من دواجن ولحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار خطة الدولة للتخفيف على المواطنين ومواجهة جشع التجار، حيث تعرض المعارض كل ما تحتاجه ربة المنزل تسهيلا عليها، كما تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف المعارض على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار كل ما تحتاجه ربة المنزل من معارض أهلا رمضان 2023، من واقع رصد أسعار السلع في جميع المنافذ، في إطار الخدمات التي تقدمها جريدة الوطن لقرائها في كافة أنحاء الجمهورية: وجاءت أسعار السلع الغذائية كالتالي:

سعر كيلو الأرز 15 جنيها.

سعر السكر يتراوح بين 16 و 20 جنيها.

سعر كيس المكرونة يبدأ من 7 جنيهات.

سعر كيلو العدس يبدأ من 38 جنيها.

سعر زجاجة الزيت يبدأ من 34 جنيها.

سعر كيلو اللوبيا 38 جنيها.

سعر كيلو الترمس 31 جنيها.

سعر علية السمنة تبدأ من 50 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في معارض أهلا رمضان

كما توفر معارض أهلا رمضان 2023، اللحوم والدواجن والبط والأسماك بأسعار مخفصة أقل من السوق تسهيلا علي المواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو اللحمه يتراوح بين 140 جنيه وصولا إلي 170 جنيه للكيو.

سعر كيلو الدواجن المجمد والطازج يتراوح بين 65 جنيه و 80 جنيه للكيلو الوحد.

سعر كيلو اوراك الدواجن المجمده المصري 75 جنيه للكيلو .

سعر كيلو البط يبدأ من 95 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو السمك البلطي يبدأ من سعر 35 جنيه للكيلو.

سعر كيلو السمك المكرونة يبدأ من 65 جنيه.

سعر كيلو الجمبري يبدأ من 98 جنين للكيلو .

كما توفر معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، ياميش رمضان بأسعار مخفضة قبل إنطلاق شهر رمضان المبارك، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو البلح الأسواب يبدأ من 10 جنيهات.

سعر كيلو العرقسوس 112 جنيها.

سعر كيلو الزبيب يبدأ من 45 حنيها.

سعر كيلو البلح الفاخر 40 جنيها.

سعر لفة تمر هندي 35 جنيها.

سعر قمر الدين تبدأ من 15 جنيها.