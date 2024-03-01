استئناف أعمال الجمعية العمومية العادية لـ«المهندسين» بحضور 1032 عضوا

تواصلت أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر، بعد صلاة الجمعة، بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم، بحضور 1032 مهندسًا.

جدول أعمال الجمعية العمومية

وستناقش الجمعية العمومية: السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، إضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة.

وكان أعلن المهندس محمود حامد عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال نصاب الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 801 مهندس، في تمام الثانية عشر ظهرًا، وجرى رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة.