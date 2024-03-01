وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يؤديان صلاة الجمعة في مسجد عمر بن عبد العزيز

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة التي نقلها التليفزيون المصري على الهواء من مسجد عمر بن عبد العزيز، حيث ألقى الخطبة وأمً المصلين ضمن زيارته للمحافظة بمناسبة عيدها القومي.

مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف بعنوان «مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان»، أشار فيها إلى الفضل العظيم لمجالس العلم والتي يكفيها شرفا أن الملائكة تحف الذاكرين ويتجلى ذكرهم في الملأ الأعلى، وأفضل مجالس العلم تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم والتي تعتبر من أفضل الأعمال على الإطلاق وهي التجارة الرابحة دائما في الدنيا والآخرة، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ذلك الشهر الذي شرفه المولى بأن جعله شهر نزول القرآن والصيام، واللذان يكونان خير شفيعاً للمؤمنين في الآخرة.

استقبال شهر رمضان المبارك

كما أشار وزير الأوقاف إلى كيفية استقبال الشهر الكريم من خلال خطة عمل وعدة أمور ينبغي الالتزام بها، أولها الدعاء بأن يبلغنا هذا الشهر الفضيل، والفرح والابتهاج بقدومه وتعزيز التكافل المجتمعي وأعمال البر والخير والإنفاق وإصلاح ذات البين ومصاحبة الأخيار، ووضع خطة وبرنامج عملي للاستفادة من كل لحظة في الشهر المبارك واغتنام أيامه ولياله المعدودات.

استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي

وفي سياق آخر شهد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجًا، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف منذ يناير 2023 وحتى اليوم، إلى 48 طنا.