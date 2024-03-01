طرق تقديم شكوى لـ«حماية المستهلك».. لو تعرضت للخداع في الأوكازيون الشتوي

قررت وزارة التموين، مدّ فترة انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء السلع والمنتجات والاستفادة من فترة تخفيضات الأوكازيون التي بلغت 30% على الملابس والأحزية والأجهزة الكهربائية وغيرها.

التموين تمد فترة الأوكازيون الشتوي

وجرى مد فترة الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين، لينتهي يوم 21 مارس بدلًا من انتهائه 5 مارس الجاري.

وقد يتعرض البعض للخداع في فترة الأوكازيون الشتوي، لذا يساعد جهاز حماية المستهلك، المواطنين حال تعرضهم لأي من حالات الغش التجاري المختلفة، بتوقيع غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليوني جنيه، وفي السطور التالية، نعرض طرق تقديم شكوى في حال التعرض لذلك.

كيفية تقديم شكوى لـ«حماية المستهلك»

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.

- التواصل مع خدمة واتساب على رقم 01577779999.

- من خلال إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.

- تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الذهاب لمقار الجهاز في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بوسط القاهرة، أو 115 بالقرية الذكية.

- يمكن تقيدم شكوى من المنزل من خلال تحميل التطبيق الخاص بالجهاز على «جوجل بلاي» أو «آبل».