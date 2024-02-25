وزير التموين يقرر مد الأوكازيون الشتوي أسبوعين حتى 21 مارس المقبل

ذكرت مصادر بوزارة التموين أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرر مدّ فترة انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك بسبب تزايد نسب إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات خلال فترة تخفيضات الأوكازيون والتي بلغت 30% تخفيضًا على مختلف السلع.

مد فترة الأوكازيون الشتوي 2024

ونص قرار وزير التموين على أنَّه يجرى مدّ فترة الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين لتنتهي فترة التخفيضات الموسمية الأولى أو ما يعرف بـ الأوكازيون الشتوي إلى يوم 21 مارس بدلًا من انتهائها يوم 5 مارس.

وذكرت المصادر لـ«الوطن» أنَّ غرفة العمليات المركزية المشكلة من وزارة التموين لمتابعة الأوكازيون وحملات الرقابة عليه، رصدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على الشراء مقارنة بنسبة الإقبال في بداية انطلاق الأوكازيون يوم 5 فبراير الماضي، فضلًا عن تزايد طلب المحال التجارية لاستخراج تصاريح الاشتراك في التخفيضات من مديريات التموين.

وأشارت المصادر إلى أنَّ التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 30% في الكثير منها، خاصة في محال الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، موضحة أنَّ أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي هي «محلات الملابس الجاهزة ثم محال الأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والنجف والأثاث».

اشتراك المحال في الأوكازيون الشتوي

وقالت وزارة التموين إنَّ مديريات التموين على مستوى المحافظات مستمرة في استخراج تراخيص الاشتراك في التخفيضات للمحال التجارية الراغبة من خلال التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل للحصول على تصريح الدخول في الأوكازيون، بإرفاق الأوراق التالية:

- صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- إرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد.