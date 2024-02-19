«شعبة الملابس»: تخفيضات الأوكازيون الشتوي وصلت إلى 70% في بعض المحال

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأوكازيون الشتوي قد بدأ يوم 5 فبراير الجاري ومستمر حتى بدايات شهر مارس المقبل المقبل، مشيره إلى أن نسب الإقبال من قبل المواطنين على محال الملابس جيدة مع بدء موسم الأوكازيون.

هيكل: انتعاشه في الأسواق بسبب الأوكازيون الشتوى الجاري

وأضافت «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ محال الملابس المشاركة في الأوكازيون الشتوي حاليا وصل نسب التخفيضات التي قدمتها للمواطنين ما بين 15% وحتى أكثر من 70% من التخفضيات على مختلف المنتجات الشتوية في المحال التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنّ الأوكازيون الشتوي بدأ مع وجود موجة من الصقيع ضربت البلاد، وقبيل بدء الموسم الثاني من الدراسة، الأمر الذي أدى إلى حدوث انتعاشة في المحال المشاركة ضمن الأوكازيون، مع زيادة حركة المواطنين في المحال والأسواق المختلفة.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي

وتوقعت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، استمرار فترة الأوكازيون الشتوي وصولا للموسم الصيفي الجديد، إذ أن انتهاء الأوكازيون الشتوي سيكون في 5 مارس المقبل، غير أن بدء شهر رمضان وحاجة المواطنين إلى شراء ملابس الأعياد قد تدفع وزارة التموين إلى مد فترة الأوكازيون، غير أن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن.