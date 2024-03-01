بشرى سارة.. «المهندسين» تعلن طرح وحدات سكنية لأعضائها

قال المهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، خلال اللقاء السنوي الذي يضم نخبة من الأعضاء، إنّ مجلس النقابة يرصد تطلعات المهندسين ويتابع عن كثب كل أفكارهم بتقدير واهتمام، مُدركًا حجم آمالهم وطموحاتهم المهندسين ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع.

مشروعات ووحدات سكنية

أوضح أنّ هناك حزمة من المشروعات الإسكانية التي تناسب كل الفئات، سيجري طرحها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية: «نسعى نحو مزيد من التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وصيغنا استراتيجية لإصلاح المنظومة الإدارية للنقابة ستشمل هيكلة الجهاز الإداري لتحسين الخدمات وتطويرها».

وكشف أنّ أروقة النقابة شهدت خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والأنشطة، في محاولة لتقديم أفضل الخدمات بالشكل اللائق، مثل الخدمات النقابية والمعاشات والرعاية الصحية، والتدريب، إذ جرى العمل على عدد من الملفات المهنية والنقابية والخدمية، فحظي ملف توظيف وتدريب المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل بأولوية قصوى، وهو ما تعكسه الأرقام على أرض الواقع، إذ وفرت النقابة، التدريب لنحو أكثر من 9000 مهندس بمراكز التدريب المختلفة، إلى جانب تدريب 2000 آخرين بمراكز التدريب المعتمدة من النقابة، بخلاف تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية للطلاب والخريجين.

تنمية موارد النقابة واستغلال أصولها

وأكد الأمين العام لنقابة المهندسين، أن ملف تنمية موارد النقابة واستغلال أصولها، حاز اهتمامًا بالغًا لدى هيئة مكتب النقابة، إذ جرى قطع شوط كبير في بلورة خطة عمل واستراتيجية للاستفادة من الأصول غير المستغلة للنقابة، سواء الشركات أو الأراضي للوصول إلى عائد اقتصادي واستثماري متميز عبر مؤسسات متخصصة، بما يضمن تعظيم العوائد والأرباح منها، فتم التواصل مع العديد من المستثمرين والمكاتب الاستشارية، وتلقِّي العروض، وجارٍ اتخاذ القرارات القانونية السليمة للعمل على استثمارها.