«الرعاية الصحية» تكشف تفاصيل خدمات مجمع السويس الطبي.. الأكبر بشمال مصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خدمات مجمع السويس الطبي، باعتباره أكبر مجمع طبي بشمال مصر.

افتتاح المجمع وتشغيله

أوضح بيان للهيئة، أننه جرى تقديم أكثر من 180 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال مجمع السويس الطبي، خلال شهرين فقط من افتتاح المجمع وتشغيله لخدمة قاطني محافظة السويس.

أضاف البيان أنمجمع السويس الطبي يقدم مجموعة من حزم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أن متوسط التردد اليومي على المجمع بلغ 500 مريض، وذلك على كل الأقسام المختلفة بالمجمع كالعيادات الخارجية والطوارئ، والعمليات والغسيل الكلوي.

أعلى معاير الجودة العالمية

أشار إلى إجراء 1700 تدخل جراحي وعمليات تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى، طبقًا لأعلى معاير الجودة العالمية، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 60 ألفا فضلًا عن إجراء ما يقرب من 70 ألف فحص من خلال مجمع السويس الطبي خلال شهرين منذ انطلاق العمل بالمجمع.

نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، سيحقق مجمع السويس الطبي طفرة ملموسة ونقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق السويس، وأهمها «القلب المفتوح، جراحات العمود الفقري، جراحات الوجه والفكين، خدمات الحروق والتجميل، قسم مطور للعلاج الطبيعي، قسم مطور للرمد، جراحات الصدر، جراحات الأوعية الدموية، جراحات الأطفال».

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء مجمع السويس الطبي تتخطى 60% من تكلفة فاتورة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، ونوه بأن البنية التحتية في مجمع السويس الطبي مصممة طبقًا لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2030، والمبنى مصمم إنشائيًا بالكود المعماري AIA والذي يرعى متطلبات ذوي الهمم، كما روعي في تصميم المبنى معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن مجمع السويس الطبي هيكلية حديثة تلبي متطلبات التحول الرقمي ومعايير الجودة العالمية

أضاف أن مجمع السويس الطبي صرح طبي يخدم إقليم القناة، وقاطني مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

4 مراكز متخصصة

ويتوفر بالمجمع جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبي تبلغ 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر به 64 عيادة خارجية.

ويضم المجمع 31 قسما طبيا "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، فضلًا عن قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.